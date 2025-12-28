Inter News 24 Criscitiello accende i riflettori su un talento del 2009 tra Serie D, burocrazia e big europee: le parole del direttore di SportItalia sul ragazzo. A lanciare il tema è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che sui social ha acceso i riflettori su una storia destinata a far discutere. Secondo il giornalista, «il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia», una definizione forte che ha immediatamente attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. Il riferimento è a Ndiaga Sall, classe 2009, esterno offensivo senegalese che milita nel Serie D, girone H, con la maglia del Nardò. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Criscitiello svela una profezia incredibile: «Il nuovo Yamal gioca in Serie D in Italia!»

Leggi anche: Criscitiello sorprende tutti: «Il nuovo Lamine Yamal gioca in Serie D in Italia»: La storia di Ndiaga Sall

Leggi anche: Lo chiamano il nuovo Yamal, ha 16 anni, gioca in Serie D e su di lui ci sono già tutti i top club

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capodanno 2026: La vera definizione di Lusso e Qualità. Giuseppe D'Amico svela il Gran Cenone di Capodanno: un percorso di Alta Cucina ideato da Locanda Radici e ambientato nella prestigiosa cornice esclusiva di Tenuta Pascarella. Un'Esperienza S - facebook.com facebook