Criscitiello stupisce tutti | Vi svelo dove si trova il nuovo Yamal! Quel giocatore sarà un predestinato

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha recentemente evidenziato il talento di Ndiaga Sall, giovane nato nel 2009. Tra Serie D e possibili interessamenti da club europei, il suo percorso si sta sviluppando in modo interessante. Criscitiello ha anche svelato dettagli sul nuovo Yamal, alimentando l’attenzione su uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico emergente.

