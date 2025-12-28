Criscitiello convinto | Il nuovo Yamal gioca in Serie D | segnatevi questo nome

Ndiaga Sall, classe 2009, si distingue nel panorama del calcio giovanile italiano. Arrivato in Italia da solo, con determinazione e passione, si è conquistato l’attenzione come protagonista del nuovo Yamal, ora in Serie D. Il suo percorso testimonia l’impegno e la crescita di un talento che potrebbe avere un ruolo importante nel futuro del calcio italiano.

Arrivato in Italia da solo, con la forza di chi rincorre un sogno più grande di ogni confine, Ndiaga Sall, classe 2009, è oggi il nome più caldo del calcio giovanile italiano. Gioca nel Nardò, in Serie D girone H, ma il suo talento ha già oltrepassato i limiti del campionato dilettantistico. In appena 13 partite ha messo a segno 3 gol e 1 assist ma ciò che colpisce è la qualità: accelerazioni devastanti, dribbling in spazi stretti e una maturità tattica rara per un ragazzo di 16 anni. Dietro al suo arrivo in Puglia c’è la mano esperta di Pantaleo Corvino, il direttore sportivo del Lecce noto per aver scoperto talenti come Vlahovi?, Hjulmand e Lameck Banda. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

