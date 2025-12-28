Cremonese Nicola in conferenza | Soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi contro il Napoli Hojlund fenomenale!

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato l'incontro con il Napoli durante una conferenza stampa allo Stadio Giovanni Zini. Ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi giocatori, sottolineando l'impegno dimostrato in campo. In particolare, ha evidenziato le prestazioni di Hojlund, definendolo un elemento fenomenale. Le parole di Nicola riflettono un approccio positivo e una valutazione equilibrata della partita, in attesa delle prossime sfide.

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto dalla sala conferenze dello Stadio Giovanni Zini dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: Nicola sulla partita. “Abbiamo creato delle situazioni sia nel primo che nel secondo tempo. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi contro una squadra di grandissima qualità. Non abbiamo mai rinunciato a costruire anche se avevamo poco spazio, alcuni spazi li abbiamo trovati ribaltando velocemente l’azione. Il Napoli concedeva anche un po’ di spazi laterali. Andare a riposo sull’1-0 sarebbe stato meglio. La Cremonese ha corso, si è impegnata ed ha giocato con lo spirito giusto, aiutata dalla spinta della nostra gente. 🔗 Leggi su Parlami.eu

