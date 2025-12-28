Cremonese Nicola carica lo Zini | Napoli test di maturità

"> Dopo il “regalo di Natale” confezionato all’Olimpico contro la Lazio, la Cremonese cerca il miglior modo possibile per aprire il nuovo anno: affrontare il Napoli davanti a uno Zini sold out. Un appuntamento che va oltre i tre punti e che rappresenta una vera prova di crescita per la squadra di Davide Nicola. Lo racconta Massimo Malfatto sulle colonne del Corriere dello Sport, fotografando il clima che si respira a Cremona alla vigilia della sfida. «Per noi sarà una grandissima occasione per verificare tutto il nostro lavoro», spiega Nicola, come riportato da Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

