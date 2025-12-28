Cremonese-Napoli Manna | Limitazione del mercato? È un paradosso siamo una società sana

Durante l'incontro tra Cremonese e Napoli, Manna ha commentato la recente limitazione del mercato, definendola un paradosso. Secondo lui, la Cremonese si distingue per la sua solidità finanziaria e la buona salute economica, rendendo ingiustificata questa restrizione. La dichiarazione sottolinea la percezione di una gestione trasparente e responsabile all’interno del club, in contrasto con le misure adottate nel contesto attuale del calcio.

«La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Dovremmo fare uscite prima di acquistare, faremo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

