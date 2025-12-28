Cremonese-Napoli Lukaku ai box | svelato il motivo della scelta di Conte

Romelu Lukaku salterà la trasferta di Cremonese-Napoli, rimanendo a Castel Volturno per continuare il percorso di recupero. La scelta di Antonio Conte di non schierarlo è motivata dall’esigenza di garantire un recupero completo e prevenire eventuali ricadute. La squadra si prepara così senza il suo attaccante, concentrandosi sulle prossime sfide e sul rafforzamento delle proprie strategie.

Romelu Lukaku non sarà della partita nella trasferta del Napoli a Cremona: rimarrà a lavorare a Castel Volturno per proseguire il percorso di recupero. La decisione di Antonio Conte è legata agli infortuni che stanno condizionando la stagione partenopea, con il centravanti belga ancora fuori da mesi: serve massima cautela. Napoli a Cremona senza Lukaku: Conte ha deciso. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la lista degli indisponibili azzurri si allunga di nuovo: Lukaku non scende in campo da agosto, mentre Beukema e Olivera hanno accusato stop recenti che li costringono ai box. Conte ha preferito non rischiarli in trasferta, lasciandoli a Napoli per terapie e allenamenti differenziati.

Pagina 2 | Dove vedere Cremonese-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario - Reduce dalla vittoria in Supercoppa, la squadra di Antonio Conte ritrova la Serie A e sfida l'undici di Davide Nicola: le probabili scelte di formazione ... corrieredellosport.it

Napoli, Lukaku, Beukema e Olivera non sono partiti per Cremona (Sky Sport) - Napoli senza Lukaku, Beukema e Olivera per la trasferta di Cremona: ballottaggio Gutierrez- ilnapolista.it

Prono*stico Milan-Hellas Verona, Serie A : @ 1 Prono*stico Cremonese-Napoli, Serie A: @ 2 Prono*stico Bologna FC-Sassuolo, Serie A: @ 1 Prono*stico Atalanta-Inter, Serie A: @ 2 © Massimiliano Piga Cagliari Capitale - facebook.com facebook

Onda azzurra allo Zini per l'ultima dell'anno: il settore ospiti sarà sold out per Cremonese-Napoli Non solo (finalmente) i tifosi provenienti dalla Campania, ma saranno tanti i cuori azzurri in arrivo anche da altre parti d'Italia #SSCNapoli #TifosiNapoli #Spa x.com

