Cremonese-Napoli le probabili formazioni | Conte conferma l’undici che ha battuto il Bologna

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Napoli, partita valida per la 17ª giornata di Serie A. Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, Conte dovrebbe confermare l’undici che ha affrontato con successo il Bologna, mentre il Napoli si prepara a scendere in campo con le proprie certezze. Una sfida importante per entrambe le squadre, in un contesto di grande attenzione e concentrazione.

Ecco le probabili formazioni di Cremonese -Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. Il punto di Sky Sport. Cremonese-Napoli, le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte Cremonese (4-4-2) Audero; Barbieri, Baschirotto, Folino, Pezzella; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy; Allenatore Davide Nicola Leggi anche: A 28 anni è sbocciato il nuovo Neres: è lui l'uomo copertina che bussa alle porte del Brasile di Ancelotti Ecco cosa scrive di Neres il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: David Neres.

Onda azzurra allo Zini per l'ultima dell'anno: il settore ospiti sarà sold out per Cremonese-Napoli Non solo (finalmente) i tifosi provenienti dalla Campania, ma saranno tanti i cuori azzurri in arrivo anche da altre parti d'Italia #SSCNapoli #TifosiNapoli #Spa x.com

