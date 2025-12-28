Cremonese-Napoli le pagelle | Hojlund è un marziano

Analisi delle prestazioni di Cremonese-Napoli, match conclusosi con il risultato di 0-2. Le pagelle evidenziano l’ottima prova di alcuni giocatori, come Di Lorenzo e Politano, entrambi valutati con 7, e l’impressionante rendimento di Hojlund, definito un vero marziano. La partita ha mostrato equilibri e momenti di talento, offrendo uno sguardo dettagliato sulle performance individuali di entrambe le squadre.

Le pagelle di Cremonese-Napoli 0-2:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6Politano 7, Lobotka 7, McTominay 6.5, Spinazzola 6;Neres 6, Hojlund 8, Elmas 6Gutierrez 6, Lang 6, Buongiorno 6, Lucca sv, Mazzocchi svConte 7Mariani 6.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Hojlund. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cremonese-Napoli, le pagelle: Hojlund è un marziano Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominay Leggi anche: Napoli-Qarabag 2-0, le pagelle: McTominay (7,5) trascinatore, Hojlund (5) sbaglia un rigore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli-Bologna 2-0, le pagelle: Neres star, bene Hojlund, disastro Lucumì; Napoli-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: uragano Neres, Hojlund in versione guerriero, Heggem e Lucumi nel caos; Napoli-Milan, le pagelle: Lobotka domina al centro, Jashari si spegne presto; Il Milan saluta la Supercoppa: Hojlund e Neres portano il Napoli in finale, le pagelle. Cremonese-Napoli 0-2, pagelle: Hojlund re Mida, Vardy imbavagliato, Conte resta aggrappato alla vetta - 2, i top e flop: Hojlund realizza una doppietta, assist McTominay, Politano fa nascere due occasioni gol. sport.virgilio.it

Le pagelle di Cremonese-Napoli 0-2: sentenza Hojlund, fantasma Sanabria, Neres stavolta non incide - Cremonese quasi mai pericolosa: Sanabria non si vede, Vardy gira a vuoto. eurosport.it

PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominay - McTominay e Lobotka corrono tantissimo, recuperano palloni e sono fondamentali nel sistema di gioco contiano. calciomercato.it

Antonio Conte intende vestirsi da Annibale Nel post partita di Cremonese-Napoli, il tecnico leccese ha ribadito l'importanza del sano lavoro di campo per colmare soprattutto le possibilità economiche e gestionali delle tre grandi sorelle del calcio italiano # facebook

Cremonese-Napoli, Conte: "Nel 2025 abbiamo fatto cose straordinarie" #SkySport #SkySerieA x.com

