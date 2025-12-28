Cremonese-Napoli le formazioni ufficiali | Conte conferma Elmas e Juan Jesus dal 1?

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli, valida per la 17ª giornata di Serie A. L’incontro vede la conferma di Elmas e Juan Jesus tra i titolari per il Napoli, secondo quanto annunciato da mister Conte. Una partita importante per entrambe le squadre, che si affrontano con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, i dettagli delle formazioni di Cremonese e Napoli.

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese- Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A. Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali. Cremonese (4-4-2) Audero; Barbieri, Baschirotto, Folino, Pezzella; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy; Allenatore Davide Nicola Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Leggi anche: Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: L’ultima dell’anno con­tro la Cre­mo­nese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

