Cremonese-Napoli formazioni ufficiali | Elmas dal 1? out Buongiorno

Alle porte del match tra Cremonese e Napoli, allo stadio Zini, si conoscono ormai le formazioni ufficiali. A pochi minuti dal calcio d’inizio, i dati più recenti indicano Elmas titolare, mentre Buongiorno non sarà in campo. Ecco le scelte dei due allenatori per questa importante sfida di campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutto pronto allo stadio Zini per Cremonese-Napoli. A pochi minuti dal fischio d’inizio, arrivano le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Davide Nicola c onferma il 3-5-2 per la sua Cremonese, puntando sull’esperienza tra i pali di Audero e su un reparto offensivo composto da Sanabria e Vardy. In mezzo al campo spazio a Grassi e Payero, con Zerbin e Barbieri sugli esterni pronti a garantire spinta e copertura. Antonio Conte risponde con il 3-4-3, affidandosi a Milinkovic-Savic in porta e a una difesa guidata da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo c’è Lobotka affiancato da McTominay, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

