Il Napoli si appresta ad affrontare la Cremonese nella 17ª giornata di Serie A, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana. La partita rappresenta un’occasione per verificare la forma della squadra e le scelte di formazione di Luciano Spalletti, con il ritorno tra i titolari di alcuni giocatori chiave. La sfida si svolge in un momento di consolidamento per il Napoli, che punta a mantenere la sua posizione in classifica.

Il Napoli, fresco vincitore della Supercoppa Italiana, affronta la Cremonese nella 17ª giornata di Serie A. Antonio Conte, per mantenere alti i ritmi e gestire le energie dopo la trasferta araba, opta per alcune variazioni rispetto alla squadra che ha battuto Milan e Bologna. Secondo La Repubblica sarà confermato il solido 3-4-3 che sta dando frutti, con Noa Lang favorito nel ballottaggio con Elmas. Napoli, Lang titolare a Cremona? Le ultime di formazione. Galvanizzato dalla Supercoppa, secondo La Repubblica per il Napoli la novità di formazione sarà Noa Lang dal primo minuto, preferito a Eljif Elmas. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cremonese-Napoli, Conte scioglie i dubbi: l’azzurro torna tra i titolari

Leggi anche: Benfica-Napoli, Conte scioglie tutti i dubbi: le scelte anti-Mourinho!

Leggi anche: Napoli-Como, il punto di Sky Sport sulla probabile: Conte scioglie i dubbi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cremonese-Napoli live dalle 15, probabili formazioni e ultime: le scelte di Conte - Per la Cremonese arriva un avversario davvero impegnativo, ovvero il Napoli di Antonio Conte reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, battendo Milan e Bologna in modo netto, ... ilmattino.it