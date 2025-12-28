Cremonese-Napoli Conte alza la voce | messaggio perentorio alla squadra

Napoli affronta la Cremonese in trasferta nell’ultima partita del 2025. Antonio Conte, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha rivolto un messaggio chiaro alla squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e evitare cali di prestazione. La sfida rappresenta un momento cruciale per consolidare i risultati ottenuti e prepararsi al meglio per le prossime sfide della stagione.

Napoli in trasferta contro la Cremonese questo pomeriggio, per l'ultima partita del 2025. Antonio Conte, secondo quanto rivelato da Il Mattino, ha tenuto un discorso diretto alla squadra negli ultimi giorni, chiedendo massima concentrazione per evitare qualsiasi calo di tensione dopo la recente vittoria in Supercoppa. Conte parla alla squadra: massima concentrazione a Cremona. Secondo Il Mattino, il tecnico salentino non nasconde la sua preoccupazione principale: che il trionfo in Supercoppa possa aver tolto un po' di quella rabbia necessaria in un campionato così equilibrato. Conte avrebbe ricordato ai giocatori che il percorso verso la difesa del titolo passa anche attraverso gare apparentemente abbordabili, come quella di quest'oggi contro la Cremonese.

