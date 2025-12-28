Cremonese-Napoli 0-2 una doppietta di Hojlund stende i grigiorossi

Il match tra Cremonese e Napoli, disputato il 28 dicembre 2025, si è concluso con un risultato di 0-2 grazie a una doppietta di Hojlund. La partita ha rappresentato un importante passo avanti per il Napoli, che ha dimostrato solidità e determinazione nel risalire dopo alcune difficoltà di stagione. La gara si è svolta nel rispetto delle norme sportive, offrendo un confronto equilibrato tra le due squadre.

Cremona, 28 dicembre 2025 - Le incognite dei bagordi post festeggiamenti di Riad per la vittoria della Supercoppa Italiana e per qualche difficoltà di troppo in stagione lontano dal Maradona sono state spazzate via nel giro di un tempo, il primo: tra inizio e coda della frazione, Hojlund segna una doppietta che mette subito in discesa il match del suo Napoli, chiamato a riscattare il precedente tonfo esterno contro l' Udinese. Nella ripresa gli azzurri vanno più vicini al gol di quanto lo faccia la Cremonese, oggi non in versione garibaldina come visto contro altre grandi: demeriti propri ma soprattutto meriti del Napoli, che risponde così a tono al Milan e alla Juventus, aspettando l' Inter.

