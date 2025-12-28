Cremonese-Napoli 0-2 – Gli azzurri volano anche in Campionato

Il Napoli mantiene il proprio percorso vincente in campionato con una vittoria per 2-0 contro la Cremonese. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana a Riyad, gli azzurri proseguono la loro serie positiva in Serie A, consolidando la posizione in classifica e dimostrando continuità di rendimento. La partita ha confermato la buona forma della squadra e il suo approccio equilibrato in campionato.

Cremonese-Napoli 0-2 – Gli azzurri continuano a vincere anche in Campionato, dopo la conquista della Supercoppa Italiana in quel di Ryad. CRONACA Cremonese-Napoli 0-2, decide una doppietta di Hojlund. Torna a vincere in campionato il Napoli, che passa 2-0 allo "Zini" di Cremona e sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Hojlund assoluto protagonista del match: l'attaccante danese prima sblocca il risultato al 13? e poi mette a segno la sua personale doppietta al 45?. Gli azzurri di Conte salgono a 34 punti, i grigiorossi restano a quota 21 TABELLINO CREMONESE-NAPOLI 0-2 RETI: 13? Hojlund (N), 45? Hojlund (N) CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (82? Floriani Mussolini); Barbieri (60? Johnsen), Zerbin (76? Bonazzoli), Grassi (76? Bondo), Payero, Pezzella; Sanabria (60? Moumbagna), Vardy.

