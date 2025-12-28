Cremonese Napoli 0-2 | doppio Hojlund Conte controsorpassa la Juventus e tiene il passo del Milan Cosa è successo nel pomeriggio

Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Cremonese e Napoli, terminata 0-2. Hojlund ha segnato una doppietta che ha permesso a Conte di avvicinarsi alla Juventus e di mantenere il passo del Milan in classifica. La sfida ha evidenziato l'importanza delle performance individuali nel contesto della corsa europea.

Cremonese Napoli 0-2: il danese trascina Conte a -1 dal Milan con una doppietta decisiva. I partenopei superano nuovamente la Juve in classifica. Il Napoli risponde presente alla chiamata dello Scudetto e non si lascia intimorire dalla pressione psicologica imposta dalle rivali dirette. Nel pomeriggio dello stadio Zini, la truppa guidata da Antonio Conte ha sbrigato la pratica Cremonese con un perentorio 0-2, frutto di una prova di forza, cinismo e maturità tattica che rilancia prepotentemente le ambizioni tricolori dei partenopei. L’assoluto protagonista di giornata, l’uomo che ha letteralmente spaccato la partita, è indiscutibilmente Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Napoli 0-2: doppio Hojlund, Conte controsorpassa la Juventus e tiene il passo del Milan. Cosa è successo nel pomeriggio Leggi anche: Napoli-Juventus 2-1, doppio Hojlund per Conte: azzurri in testa da soli Leggi anche: Parma Udinese 0-2: Zaniolo e Davis stendono i ducali, i friulani mettono la Juventus nel mirino! Cosa è successo nel pomeriggio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A: Cremonese-Napoli in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Napoli impeccabile allo Zini: Cremonese stesa da un super Højlund; Pronostico Cremonese-Napoli quote analisi 17ª giornata Serie A; Napoli avanti nei precedenti ma allo Zini è avanti la Cremonese. Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: doppietta Hojlund, Conte torna a sorridere - La doppietta del danese regala il successo agli azzurri che tengono il passo del Milan in attesa dell'Inter ... sportmediaset.mediaset.it

Cremonese-Napoli 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Hojlund - Hojlund protagonista del primo tempo: il danese prima sblocca il risultato al 13', poi raddoppia al 45' . sport.sky.it

Live Cremonese-Napoli 0-2, McTominay e Hojlund sfiorano il terzo gol - Per la Cremonese arriva un avversario davvero impegnativo, ovvero il Napoli di Antonio Conte reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, battendo Milan e Bologna in modo netto, ... ilmattino.it

Rasmus Højlund hits a brace as Napoli cruise past Cremonese and go second in Serie A x.com

FINE PRIMO TEMPO - #Cremonese-#Napoli: 0-2. Il tuo commento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.