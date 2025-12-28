Cremonese-Napoli 0-2 azzurri nel segno di Hojlund allo Zini

Nel match tra Cremonese e Napoli, i partenopei si sono imposti con un 2-0, grazie alla rete di Hojlund. La partita si è svolta allo Zini, offrendo una prova di solidità da parte degli azzurri. Dopo la vittoria della Supercoppa, le parole di Aurelio De Laurentiis suggeriscono una certa cautela, sottolineando come ogni incontro rappresenti una sfida da affrontare con attenzione.

«L'agguato è dietro l'angolo» aveva detto Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria della Supercoppa italiana ai danni del Bologna lo scorso lunedì. E per il ritorno. Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: doppietta Hojlund, Conte torna a sorridere - La doppietta del danese regala il successo agli azzurri che tengono il passo del Milan in attesa dell'Inter ... sportmediaset.mediaset.it

Cremonese-Napoli 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Hojlund - Hojlund protagonista del primo tempo: il danese prima sblocca il risultato al 13', poi raddoppia al 45' . sport.sky.it

Live Cremonese-Napoli 0-2, McTominay e Hojlund sfiorano il terzo gol - Per la Cremonese arriva un avversario davvero impegnativo, ovvero il Napoli di Antonio Conte reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, battendo Milan e Bologna in modo netto, ... ilmattino.it

Rasmus Højlund hits a brace as Napoli cruise past Cremonese and go second in Serie A x.com

FINE PRIMO TEMPO - #Cremonese-#Napoli: 0-2. Il tuo commento - facebook.com facebook

