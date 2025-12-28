Cremonese arriva il Napoli | È una big | provochiamola

Una partita di altissimo livello per chiudere un anno altrettanto straordinario. O, come ha anche sottolineato in conferenza il tecnico Davide Nicola, "una grandissima opportunità che giunge nel momento migliore, per verificare tutto ciò su cui abbiamo lavorato finora". La Cremonese chiude il suo magico 2025 ospitando oggi, ore 15, il Napoli di Antonio Conte reduce dalla vittoria in Supercoppa. Un match che i grigiorossi – forti di un vantaggio di nove lunghezze sulla zona salvezza – possono affrontare senza avere nulla da perdere. Tuttavia gli uomini di Nicola vogliono fermare di nuovo un’avversaria nobile, come accaduto contro Atalanta, Bologna, Como, Lazio e Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

