Coventry-Ipswich lunedì 29 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida Coventry-Ipswich, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 19:00. Dopo un inizio difficile e una sconfitta pesante, il Coventry ha risposto con una serie di risultati positivi che lo avvicinano alla partita. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questo incontro importante. Un approfondimento obiettivo e dettagliato per gli appassionati di scommesse sportive.

Un solo punto nelle prime due giornate di dicembre, con un pesante 3-0 subito proprio a Portman Road, la casa dell'Ipswich, avevano fatto presagire una possibile flessione del Coventry che però è prontamente ripartito conquistando sette punti nelle ultime tre giornate che gli permettono di presentarsi a questo scontro diretto con otto punti di margine .

