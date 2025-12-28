Coteto scontro frontale tra due auto in via Sicilia | grave 83enne
Un incidente si è verificato oggi, domenica 28 dicembre, in via Sicilia. Alle 17, un'auto condotta da un’83enne si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, condotto da un giovane. L’incidente ha causato feriti e necessita di interventi di soccorso. La dinamica e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.
Incidente stradale in via Sicilia dove un'auto guidata da una 83enne si è scontrata frontalmente con un secondo mezzo guidato da un ragazzo intorno alle 17 di oggi, domenica 28 dicembre. Secondo quanto ricostruito, l'anziana avrebbe perso il controllo della vettura che ha invaso l'altra corsia da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
