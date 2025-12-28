Coteto scontro frontale tra due auto in via Sicilia | grave 83enne

Un incidente si è verificato oggi, domenica 28 dicembre, in via Sicilia. Alle 17, un'auto condotta da un’83enne si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, condotto da un giovane. L’incidente ha causato feriti e necessita di interventi di soccorso. La dinamica e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.

