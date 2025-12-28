Costruire un sogno nel sud dello Zambia | la scuola del Villaggio di Muke

🔊 Ascolta la notizia

a cura di Taher Jerbi Il villaggio di Muke, situato nel sud dello Zambia, è casa di sole 884 persone, a 15 km da Livingstone e 24 km dal confine con lo Zimbabwe. Nonostante la sua piccola dimensione, Muke porta con sé una storia di determinazione, speranza e cambiamento guidato dalla comunità, incentrata sulla creazione . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

