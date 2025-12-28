Così guadagnava 20 mila euro a settimana truffando le assicurazioni | 64enne di Caserta denunciato a Catania

Un uomo di 64 anni di Caserta è stato denunciato a Catania per aver truffato le assicurazioni, ottenendo fino a 20 mila euro a settimana. Utilizzava un metodo semplice, proponendosi come assicuratore affidabile, vendendo polizze auto a prezzi molto bassi e scomparendo dopo aver incassato il denaro. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività fraudolenta che ha causato significativi danni alle compagnie assicurative.

Riusciva a incassare fino a 20 mila euro a settimana grazie a uno stratagemma tanto semplice quanto efficace: proporsi come assicuratore affidabile, offrire polizze auto a prezzi stracciati e sparire dopo l'incasso. È così che un 64enne residente in provincia di Caserta, con numerosi precedenti specifici, aveva costruito una vera e propria attività illecita, smascherata dalla Polizia di Stato.

