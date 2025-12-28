Cosa fare a Capodanno a Udine e dintorni

Scopri le principali iniziative e eventi a Udine e nei dintorni per il Capodanno 2025. Tra feste in piazza, cene di gala e momenti di convivialità, la città si prepara a salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo con proposte pensate per tutti. Un’occasione per vivere momenti condivisi in un’atmosfera tranquilla e raffinata, tra tradizione e convivialità.

Il 2025 si appresta a salutarci e come ogni anno saranno diversi gli appuntamenti in città e periferia per dare il benvenuto al 2026 tra piazze, ristorante e cene di gala.Capodanno in Piazza Primo MaggioIl 31 dicembre Udine torna a festeggiare la fine dell'anno in Piazza Primo Maggio.

DIVIETO DI ALCOL E BOTTI A CAPODANNO: SANZIONI FINO A 500 EURO | 24/12/2025

