Cosa fare a Capodanno a Udine e dintorni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le principali iniziative e eventi a Udine e nei dintorni per il Capodanno 2025. Tra feste in piazza, cene di gala e momenti di convivialità, la città si prepara a salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo con proposte pensate per tutti. Un’occasione per vivere momenti condivisi in un’atmosfera tranquilla e raffinata, tra tradizione e convivialità.

Il 2025 si appresta a salutarci e come ogni anno saranno diversi gli appuntamenti in città e periferia per dare il benvenuto al 2026 tra piazze, ristorante e cene di gala.Capodanno in Piazza Primo MaggioIl 31 dicembre Udine torna a festeggiare la fine dell'anno in Piazza Primo Maggio.La serata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

cosa fare a capodanno a udine e dintorni

© Udinetoday.it - Cosa fare a Capodanno a Udine e dintorni

Leggi anche: Cosa fare a Capodanno a Monza e dintorni

Leggi anche: Cosa fare a Capodanno 2026 a Torino e dintorni: gli eventi da non perdere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno 2026 nelle piazze a Nord Est: dove andare, cosa fare. La nostra selezione di eventi; Capodanno sotto divieto: stop a botti e alcol, scattano i controlli; Capodanno 2026 con i bambini: una notte magica da vivere insieme in Italia; Capodanno a Udine: stop ai botti e le regole per il 31 dicembre.

cosa fare capodanno udineCosa fare a Capodanno a Udine e dintorni - Il 31 dicembre Udine torna a festeggiare la fine dell'anno in Piazza Primo Maggio. udinetoday.it

cosa fare capodanno udineUltimi giorni dell’anno a Nordest: cosa fare, dove andare in Veneto e Friuli - Dal 28 al 31 dicembre eventi, mercatini, musica e Capodanno in Veneto e Friuli Venezia Giulia. nordest24.it

Cosa fare a Capodanno last minute? 5 idee davvero originali per un 2026 scoppiettante (anche low cost) - Perché abbracciare il 2026 può (e sa) anche essere low cost ... vogue.it

DIVIETO DI ALCOL E BOTTI A CAPODANNO: SANZIONI FINO A 500 EURO | 24/12/2025

Video DIVIETO DI ALCOL E BOTTI A CAPODANNO: SANZIONI FINO A 500 EURO | 24/12/2025

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.