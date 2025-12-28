Cosa è successo tra Spalletti e Locatelli dopo il cambio | la reazione del tecnico è stata dura

Il botta e risposta tra tecnico e calciatore non si è visto in diretta TV: il centrocampista era contrariato per la sostituzione. In conferenza la spiegazione dell'allenatore: "Era ammonito, se prendi un altro giallo comprometti tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

