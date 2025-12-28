Corteo per la Palestina tra cori slogan e fumogeni
Centinaia di persone provenienti da Marche e Abruzzo hanno partecipato ieri pomeriggio al Corteo per la Palestina che si è svolto a San Benedetto, promosso dall’Associazione Piceno per la Palestina. La manifestazione è partita dal piazzale nord dell’area Ballarin e si è conclusa in piazza Nardone, dopo aver attraversato diverse vie del centro cittadino. Il raduno iniziale si è tenuto nel piazzale Sud dell’ex impianto sportivo, dove gli organizzatori hanno preso la parola davanti ai partecipanti. Da lì il corteo si è snodato lungo via Morosini fino a largo Borgonovo, dove è stato effettuato un sit-in particolarmente vivace e rumoroso, per poi proseguire lungo viale Colombo e il corso cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
