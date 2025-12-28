Corte dei Conti sulle partecipate del Comune di Pesaro Perché Aspes ha le farmacie di Riccione?
Pesaro, 28 dicembre 2025 – La Corte dei conti inizia a fare le pulci alle partecipate del Comune di Pesaro. E lo fa con la delibera 187 dello scorso 5 dicembre con cui i giudici contabili aprono un dossier che tocca i casi più delicati: farmacie comunali che lavorano fuori regione, società con fatturati bassissimi e bilanci in perdita, scelte che cambiano nel tempo senza spiegazioni convincenti. Il piano di razionalizzazione c’è, è formalmente corretto, ma per i magistrati contabili così non basta. Il punto più critico riguarda le Farmacie comunali di Riccione. Vi chiederete: “cosa c’entra Riccione?”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
