Pesaro, 28 dicembre 2025 – La Corte dei conti inizia a fare le pulci alle partecipate del Comune di Pesaro. E lo fa con la delibera 187 dello scorso 5 dicembre con cui i giudici contabili aprono un dossier che tocca i casi più delicati: farmacie comunali che lavorano fuori regione, società con fatturati bassissimi e bilanci in perdita, scelte che cambiano nel tempo senza spiegazioni convincenti. Il piano di razionalizzazione c’è, è formalmente corretto, ma per i magistrati contabili così non basta. Il punto più critico riguarda le Farmacie comunali di Riccione. Vi chiederete: “cosa c’entra Riccione?”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corte dei Conti sulle partecipate del Comune di Pesaro. Perché Aspes ha le farmacie di Riccione?

Leggi anche: Treviglio, controlli della Corte dei Conti sui bilanci: sotto la lente le partecipate

Leggi anche: Tesoreria di Foggia: la Corte dei Conti dà ragione a Unicredit, perché non dovrà restituire i soldi al Comune

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Corte dei Conti sulle partecipate del Comune di Pesaro. Perché Aspes ha le farmacie di Riccione?; Partecipate e rilievi della Corte dei Conti, fra polemiche e criticità passa la delibera; Il Consiglio comunale approva la revisione delle partecipazioni societarie e la verifica dei servizi pubblici locali; Corte dei conti, rilievi sul Comune di San Nicandro Garganico: mancano atti obbligatori sulle partecipate.

Corte dei Conti sulle partecipate del Comune di Pesaro. Perché Aspes ha le farmacie di Riccione? - Pesaro, 28 dicembre 2025 – La Corte dei conti inizia a fare le pulci alle partecipate del Comune di Pesaro. msn.com