Corte dei Conti Schlein | Il governo si ritiene al di sopra della legge

Elly Schlein del Partito Democratico ha commentato la riforma della Corte dei Conti, evidenziando come questa sembri rafforzare la percezione che il governo si consideri al di sopra della legge. La segretaria ha sottolineato preoccupazioni riguardo a norme come il silenzio assenso, il tetto massimo di sanzioni e l’abolizione dell’abuso d’ufficio, ritenendo che possano creare spazi di impunità.

La segretaria del Pd Elly Schlein ha affermato che «la riforma della Corte dei Conti è un'altra prova del disegno di un governo che si ritiene al di sopra della legge » e che «il silenzio assenso e il tetto massimo di sanzione per un funzionario che viola la legge, insieme all'abolizione dell'abuso d'ufficio, crea una sacca d'impunità pericolosa». Schlein: «Questo governo vuole le mani libere». «Questo governo vuole le mani libere per fare tutto ciò che ritiene coi soldi degli italiani, rifiuta ogni forma di controllo, rifiuta ogni risposta che non sia 'sì signora'», si legge in una nota. Schlein prosegue poi: «Per loro chi prende un voto in più alle elezioni non deve essere sottoposto al controllo di legalità.

