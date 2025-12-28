Corte dei Conti la riforma | così aiutera i pubblici amministratori

La recente riforma della Corte dei Conti, approvata in Senato, introduce aggiornamenti importanti per la magistratura contabile. In attesa del referendum di primavera, questa legge mira a sostenere i pubblici amministratori attraverso strumenti più efficienti e trasparenti. La proposta, ideata da Tommaso Foti di Fratelli d’Italia prima della sua nomina a ministro, rappresenta un passo significativo nel processo di riforma della giustizia amministrativa e contabile.

In attesa del referendum di primavera, ieri in Senato è diventata legge l’altra riforma della giustizia: quella che riguarda la magistratura contabile, figlia della proposta presentata da Tommaso Foti, di Fdi, prima di diventare ministro. Un intervento profondo, che modifica sia la legge del 1994, sulla giurisdizione e i poteri di controllo della Corte dei conti, sia il Codice della giustizia contabile del 2016. L’obiettivo principale è eliminare la “paura della firma” che colpisce gli amministratori pubblici, i quali, per paura di subire addebiti, scelgono spesso di fare il meno possibile, rinunciando anche a interventi che sarebbero utili alla collettività. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

