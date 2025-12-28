Corse soppresse e carenza di conducenti la denuncia del sindacato indipendente Arriva Udine

A un anno dall’implementazione del contributo regionale per il Trasporto pubblico locale, il sindacato indipendente Arriva Udine evidenzia la mancanza di azioni concrete da parte dell’azienda e delle rappresentanze sindacali. La situazione ha portato a corse soppresse e carenza di conducenti, segnando una difficoltà crescente nel servizio. La denuncia sottolinea l’urgenza di interventi efficaci per migliorare la qualità e l’affidabilità del trasporto pubblico nella zona.

A un anno dall’introduzione del contributo regionale destinato al Trasporto pubblico locale, l’Associazione sindacale indipendente (ASI) denuncia l’assenza di decisioni concrete da parte di Arriva Udine e delle organizzazioni sindacali aziendali sulla distribuzione delle risorse, vanificando. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

