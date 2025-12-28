Corruzione KievLavrov | occhi ben chiusi

8.35 "Gli scandali di corruzione in Ucraina non impediscono di continuare a utilizzare il regime di Kiev come ariete militare contro la Russia.Gli occhi dell' Occidente sono ben chiusi".Così Lavrov. Per il ministro degli Esteri russo, "il partito della guerra europeo è pronto a andare fino in fondo con le sue idee anti-russe". "Ai politici meno avveduti ripeto ancora una volta: non c'è motivo che la Russia attacchi qualcuno" ma "se qualcuno decidesse di attaccare la Russia la risposta sarebbe schiacciante".E "avverte" su truppe Volenterosi a Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

