Corona interrogato in Procura ma al telefono ha la Casa Bianca | la reazione della magistrata

A quasi due settimane dall’esplosione del caso Signorini, Fabrizio Corona è tornato protagonista di una vicenda che sembra scritta da una sceneggiatura hollywoodiana. Ieri, il 51enne si è presentato in Procura a Milano per l’interrogatorio legato alle accuse contro Alfonso Signorini, ma quello che è successo durante il colloquio con la magistrata ha dell’incredibile. Mentre rispondeva alle domande del procuratore Letizia Mannella, Corona ha ricevuto una comunicazione che ha trasformato l’aula in teatro dell’assurdo: qualcuno dalla Casa Bianca voleva parlargli. Subito. In quel momento. Il fatto è stato raccontato da Corona stesso sui suoi canali social e riportato su Biccy. 🔗 Leggi su Screenworld.it

