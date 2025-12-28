Coppia evacuata in via Monfalcone su tutte le furie | Abbandonati senza assistenza e costretti a pagare l' albergo

Una coppia evacuata in via Monfalcone a Foggia denuncia di essere stata abbandonata senza assistenza e costretta a sostenere i costi di un albergo, dopo lo sgombero disposto dalla sindaca con ordinanza del 23 dicembre. L’intervento, volto a mettere in sicurezza un immobile all’incrocio tra via Monfalcone e via Fiume, ha generato numerose preoccupazioni tra i coinvolti.

