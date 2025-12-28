Dal 4 al 6 gennaio, il Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine ospita la 20ª Coppa del Mondo Under 20 di scherma, con gare di spada femminile Cadette e Giovani. L'evento segna il debutto dell’Under 17 e vede Mara Navarria come madrina. Assalto Tv trasmette in diretta le fasi finali, offrendo un’occasione per seguire da vicino le giovani promesse di questa disciplina.

Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme

Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Coppa del Mondo Under 20 di Udine pronta per la ventesima edizione: Cadette e Giovani della spada femminile in pedana nel segno della Sostenibilità. Mara Navarria la madrina, fasi finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma; La Coppa del Mondo Under 20 di spada aprirà il 2026 della scherma: tutti gli atleti in pedana nella tappa femminile di Udine (in gara anche le Cadette) e nella prova maschile di Basilea; Erika Saraceni: il record Under 20 nel salto triplo, i primi Mondiali e l'obiettivo Olimpiadi · Atletica; Le migliori giovani spadiste del mondo in gara a Udine: 180 atlete da 32 Paesi.

Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it