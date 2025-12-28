Coppa d’Africa super Lookman stende la Tunisia | è agli ottavi con la Nigeria
CALCIO. Sabato 27 dicembre l’attaccante dell’Atalanta ha firmato il 3-2 delle Super Aquile, con due assist e la rete del provvisorio 3-0. La prossima gara il 5 gennaio. Domenica 28 Kossounou in campo in Costa d’Avorio-Camerun. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo. A segno Lookman, tra gli ‘italiani’ in campo
Leggi anche: Lookman show, gol spettacolare in Coppa d’Africa per la vittoria della Nigeria
Guida alla Coppa d’Africa 2025 il torneo dei contrasti | da Salah e Lookman fino alla storia di Bangal 30enne del Mestre; Nigeria-Tanzania Coppa d’Africa 23-12-2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici; Nigeria-Tunisia Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Nigeria-Tunisia Coppa d’Africa 27-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Grande equilibrio e probabile pareggio a Fez.
Coppa d’Africa, super Lookman stende la Tunisia: è agli ottavi con la Nigeria - 2 della Nigeria, con due assist e la rete del provvisorio 3- ecodibergamo.it
VIDEO | Super gol di Lookman in Coppa d’Africa: sorride Palladino! - Primi segnali dalla Coppa d'Africa in ottica fantacalcio: super gol di Lookman con la Nigeria e Palladino sorride ... fantamaster.it
Nigeria agli ottavi di Coppa d'Africa grazie a un super Lookman: l'Atalanta dovrà aspettare, salterà altre partite di Serie A - Dopo l'Egitto, anche la Nigeria si è qualifica agli ottavi di finale di Coppa d'Africa: le Super Eagles staccano il pass battendo 3- msn.com
La Nigeria batte la Tunisia e vola agli ottavi di Coppa d'Africa, pari tra Senegal e Congo - facebook.com facebook
Le Super Eagles volano agli ottavi di finale di Coppa d'Africa Ademola Lookman, protagonista nella gara contro la Tunisia, ha firmato un gol e due assist The Super Eagles fly into the AFCON 2025 round of 16 Ademola Lookman starred with a go x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.