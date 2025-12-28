Coppa d' Africa i risultati del 27 dicembre

Il 27 dicembre si sono disputate le partite della fase a gironi della Coppa d’Africa. Nel gruppo C, la Nigeria si è qualificata per gli ottavi di finale come prima classificata. Di seguito, i risultati principali di questa giornata e le posizioni aggiornate delle squadre coinvolte, in attesa delle prossime sfide.

Milano, 28 dicembre 2025 - La Nigeria è la prima a staccare il biglietto per gli ottavi nel gruppo C della Coppa d’Africa. I Super Eagles battono 3-2 la Tunisia al termine di una gara ricca di colpi di scena e si confermano una delle squadre più solide del torneo. Protagonista assoluto l'atalantino Ademola Lookman, decisivo in tutte le reti nigeriane, con Osimhen e Ndidi a completare il tabellino. La Tunisia reagisce e resta in partita fino all’ultimo, ma dovrà giocarsi la qualificazione nell’ultima giornata. Nell’altra sfida del gruppo C finisce 1-1 tra Uganda e Tanzania. Match poco brillante per lunghi tratti, ma acceso nel finale: la Tanzania passa su rigore con Msuva, l’Uganda risponde di testa con Ipkeazu e poi spreca dal dischetto nei minuti di recupero la chance per prendersi tre punti pesantissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa d'Africa, i risultati del 27 dicembre Leggi anche: Coppa d'Africa, i risultati del 26 dicembre Leggi anche: I pronostici di sabato 27 dicembre: Serie A, Serie B, Premier League e Coppa d’Africa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi; Lookman show, Nigeria avanti. Il Benin vince e spera, pari tra Senegal e RDC; L'Algeria di Zidane debutta con un 3-0! Vincono Costa d'Avorio e Camerun; Il Marocco vince al debutto in Coppa d'Africa contro le Comore: Brahim Diaz a segno, Rahimi sbaglia un rigore. RISULTATI COPPA D’AFRICA 2025, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: al via Gabon-Mozambico (oggi gironi E-F) - F oggi, domenica 28 dicembre, e diretta gol live score delle partite in programma. ilsussidiario.net

