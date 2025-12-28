Controlli serrati in magazzini e ristoranti
Anche Viareggio e la Versilia sono stati al centro di una serie di controlli effettuati in tutta la Toscana dalla Capitaneria di Porto di Livorno e di Viareggio. Controlli che in Provincia di Lucca hanno portato al maxi sequestro di cinque tonnellate di pesce scaduto nei magazzini di un grossista di Altopascio. In altre zone della Toscana chiusi anche due ristoranti per carenze igieniche, rispettivamente a Marina di Carrara e ad Empoli. A Campi Bisenzio, invece, sequestrati 250 chilogrammi di squalo Carcarino, inserito nelle specie in via di estinzione. È questo il bilancio dell’operazione nazionale denominata Fish. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Controlli serrati in magazzini e ristoranti.
