Contributi a fondo perduto del Bim | 350 mila euro per dissesto idrogeologico viabilità minore e promozione turistica

Il Consorzio Bim Bergamo ha approvato un contributo a fondo perduto di circa 350mila euro, destinato a supportare progetti dei Comuni in aree quali dissesto idrogeologico, viabilità minore e promozione turistica. Questa misura, adottata nell’ultima seduta dell’anno, mira a favorire interventi in conto capitale che contribuiscano allo sviluppo sostenibile del territorio e al miglioramento delle infrastrutture locali.

Nell'ultima seduta dell'anno, il consiglio direttivo del Consorzio Bim Bergamo ha provveduto a destinare contributi straordinari a fondo perduto per una somma complessiva di quasi 350 mila euro per sostenere le iniziative in conto capitale proposte dai Comuni consorziati." Si tratta di contributi dalla chiara finalità – sottolinea il presidente del Consorzio, Massimo Scandella -. Puntano a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle comunità e dei territori più fragili, sulla base delle richieste di sostegno pervenute dalle varie zone ma tenendo in particolare rilievo le iniziative d'interesse sovracomunale".

