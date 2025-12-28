Contributi a fondo perduto del Bim | 350 mila euro per dissesto idrogeologico viabilità minore e promozione turistica

Il Consorzio Bim Bergamo ha approvato un contributo a fondo perduto di circa 350mila euro, destinato a supportare progetti dei Comuni in aree quali dissesto idrogeologico, viabilità minore e promozione turistica. Questa misura, adottata nell’ultima seduta dell’anno, mira a favorire interventi in conto capitale che contribuiscano allo sviluppo sostenibile del territorio e al miglioramento delle infrastrutture locali.

Nell’ultima seduta dell’anno, il consiglio direttivo del Consorzio Bim Bergamo ha provveduto a destinare contributi straordinari a fondo perduto per una somma complessiva di quasi 350 mila euro per sostenere le iniziative in conto capitale proposte dai Comuni consorziati.” Si tratta di contributi dalla chiara finalità – sottolinea il presidente del Consorzio, Massimo Scandella -. Puntano a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle comunità e dei territori più fragili, sulla base delle richieste di sostegno pervenute dalle varie zone ma tenendo in particolare rilievo le iniziative d’interesse sovracomunale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ministero Cultura: decreto su fondo 10 milioni per quotidiani cartacei. Contributi a fondo perduto per pagine dedicate a cultura, spettacolo e audiovisivo Leggi anche: Contributi a fondo perduto per i pescatori danneggiati dalle calamità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SIB alza il tiro: 109 milioni di investimenti e bilancio 2026 approvato; Depuratori e rinnovo degli acquedotti: lavori per 109 milioni in tre anni nel Bellunese. Contributi a fondo perduto del Bim: 350 mila euro per dissesto idrogeologico, viabilità minore e promozione turistica - Tra gli interventi finanziati la sistemazione della sponda sinistra del torrente Ambria in località Molino ad Algua e la valorizzazione delle miniere del Monte Trevasco a Parre ... bergamonews.it

Dal Bim quasi cinque milioni per il territorio nell’ultimo trimestre: erogate borse di studio per 276 ragazzi - Chiude il 2024 con un quarto trimestre dai forti investimenti il Consorzio BIM lago di Como e fiumi Brembo e Serio. bergamonews.it

Superbonus al 70%: la restituzione del contributo a fondo perduto - 212 del 2023, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno sostenuto dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2 ... ntplusfisco.ilsole24ore.com

Treviso città | Nuovo bando caldaie: contributi a fondo perduto fino al 70% per impianti più efficienti e meno inquinanti - facebook.com facebook

La #RegioneFVG eroga contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti bancari o operazioni di locazione finanziaria con patto di riscatto diretti all’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d’impresa. Info qui bit.ly/46QJlre x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.