Contraddittorio a scuola | 107 genitori favorevoli inviano una lettera a Mattarella in risposta ad altri 107 genitori contrari
A scuola, 107 genitori favorevoli e altrettanti contrari hanno scritto al presidente Mattarella, evidenziando opinioni opposte su un tema contraddittorio. Un'ulteriore lettera, firmata da altri 107 genitori, si aggiunge al dibattito, sottolineando le diverse prospettive delle famiglie coinvolte. Questa situazione riflette l’importanza del confronto civico e la varietà di opinioni presenti nel contesto scolastico.
C’è un’altra lettera, scritta da altri 107 genitori, anche questa indirizzata al presidente della Repubblica. Ma stavolta a preoccupare non è la presenza di un’ospite scomoda, quanto la sua assenza. A firmarla sono madri e padri che chiedono un riequilibrio nei dibattiti scolastici, preoccupati, dicono, per la scomparsa del contraddittorio in molte scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
