Continuano le visite ai presepi E oggi pranzo con l’Auser
Con il ritorno del bel tempo, prosegue a Portico la rassegna ‘ Portico il paese dei presepi ’, come dimostra la buona affluenza di visitatori nella giornata di ieri. La rassegna si caratterizza per due attrazioni: la bellezza dei presepi e gli eventi collaterali, organizzati dalla Pro loco e altre associazioni del paese. I presepi sono tutti caratteristici, come dimostra la bravura degli abitanti, che da oltre 50 anni espongono centinaia di presepi nelle strade, nelle piazze e in ogni angolo del paese di Dante e Beatrice. In particolare, tra le tante creazioni artistiche, vanno segnalate due rassegne dentro la rassegna: i presepi naïf di Grota (il pittore Franco Gianelli di Predappio Alta) nella millenaria Torre Portinari; e i ‘Presepi contadini’ di Tarcisio Monti, che iniziano sotto le logge dell’ex banca per concludersi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Girone, nella parte alta del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
