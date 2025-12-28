Con il ritorno del bel tempo, prosegue a Portico la rassegna ‘ Portico il paese dei presepi ’, come dimostra la buona affluenza di visitatori nella giornata di ieri. La rassegna si caratterizza per due attrazioni: la bellezza dei presepi e gli eventi collaterali, organizzati dalla Pro loco e altre associazioni del paese. I presepi sono tutti caratteristici, come dimostra la bravura degli abitanti, che da oltre 50 anni espongono centinaia di presepi nelle strade, nelle piazze e in ogni angolo del paese di Dante e Beatrice. In particolare, tra le tante creazioni artistiche, vanno segnalate due rassegne dentro la rassegna: i presepi naïf di Grota (il pittore Franco Gianelli di Predappio Alta) nella millenaria Torre Portinari; e i ‘Presepi contadini’ di Tarcisio Monti, che iniziano sotto le logge dell’ex banca per concludersi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Girone, nella parte alta del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Continuano le visite ai presepi. E oggi pranzo con l’Auser

Leggi anche: Speciale pranzo d'autunno dell'Auser a Marano

Leggi anche: Sos salute, aiuti ai meno abbienti. Le cure con la Banca delle visite

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Continuano le visite ai presepi. E oggi pranzo con l’Auser; La stella cometa guida i visitatori dei presepi; Presepi, che passione: quali visitare, da quello meccanico di via Po a quelli privati o in chiesa; Gambarie Winter Fest, Borgo DiVino, degustazioni e presepi viventi: cosa fare nel weekend di Natale.

La stella cometa guida i visitatori dei presepi - Continuano con successo le rappresentazioni della natività, viventi e meccaniche, in tanti borghi della provincia ... msn.com