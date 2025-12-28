Conti pubblici Italia promossa da mercati e Ue | ora la sfida è per la crescita
(Adnkronos) – L'Italia chiude l'anno con la promozione dei mercati per la politica di bilancio responsabile e la stabilità del governo Meloni, ma con una stima di crescita dello 0,5%, più che dimezzata rispetto ai pronostici di un anno prima.
Leggi anche: Manovra, artigiani: “Positiva la stabilità dei conti pubblici, ma da migliorare destinazione risorse per la crescita”
Leggi anche: Italia promossa dall’Ue, niente infrazione per deficit: la Manovra si può fare
