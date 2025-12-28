Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato la situazione delle grandi squadre italiane, affermando che Juventus, Milan e Inter si distinguono per struttura, seconde squadre e valore patrimoniale. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria degli azzurri sulla Cremonese, offrendo un’analisi sulla differenza tra i club di vertice del calcio italiano.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria degli azzurri sulla Cremonese. Le parole di Conte. Partita antipatica, ma avete vinto «Assolutamente. Festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto qualcosa di inaspettato, lo scudetto, coronato con la Supercoppa. È inevitabile che dispiace un po’ perché è stato un anno ricco di emozioni, poi Napoli quando vinci festeggia in maniera diversa. Abbiamo festeggiato due trofei. In campionato siamo lì cercando di mantenere le posizioni di alta classifica. Lo stiamo facendo bene perché stiamo affrontando diverse problematiche da uomini coraggiosi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Oggi Juventus, Milan e Inter per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti»

