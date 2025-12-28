Conte frena l'entusiasmo del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese | Non siamo ancora pronti

In seguito alla recente vittoria del Napoli contro la Cremonese, Antonio Conte ha espresso cautela riguardo alle reali possibilità della squadra. Il tecnico ha sottolineato che il Napoli deve ancora raggiungere il livello delle big come Juve, Inter e Milan, e ha evidenziato come ogni successo di una squadra diversa da queste rappresenti comunque un risultato significativo. Le dichiarazioni di Conte invitano a un atteggiamento realistico e ponderato nel valutare le ambizioni stagionali della formazione partenopea.

Conte non vede ancora il Napoli al livello di Juve, Inter e Milan: "Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

