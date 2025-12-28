Conte frena l'entusiasmo del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese | Non siamo ancora pronti
In seguito alla recente vittoria del Napoli contro la Cremonese, Antonio Conte ha espresso cautela riguardo alle reali possibilità della squadra. Il tecnico ha sottolineato che il Napoli deve ancora raggiungere il livello delle big come Juve, Inter e Milan, e ha evidenziato come ogni successo di una squadra diversa da queste rappresenti comunque un risultato significativo. Le dichiarazioni di Conte invitano a un atteggiamento realistico e ponderato nel valutare le ambizioni stagionali della formazione partenopea.
Conte non vede ancora il Napoli al livello di Juve, Inter e Milan: "Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Polverosi frena l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Cagliari: «Champions lontana e Scudetto ancora di più». La nota positiva della Juve
Leggi anche: Tiberio Ancora e gli infortuni del Napoli: “Siamo appena a novembre, è incredibile. Ma la colpa non è di Conte”
Il Napoli alza la Supercoppa, Conte: “Alla fine ci si ricorda solo chi vince”; Un trofeo sotto l’albero: il Napoli vince e Conte esulta per la Supercoppa; Conte alza la Supercoppa: “Vince solo chi mette la ciliegina”; Conte sorride nel deserto: «Napoli dominante, trofeo meritato».
Conte frena l’entusiasmo del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese: “Non siamo ancora pronti” - Il Napoli fa calare il sipario sul 2025 con la vittoria contro la Cremonese, il primo impegno dopo la vittoria della Supercoppa a Riad: in campionato l'ultimo ricordo era l'inciampo contro l'Udinese, ... fanpage.it
Conte sorride nel deserto: «Napoli dominante, trofeo meritato» - Il sorriso arriva tardi, quasi a recupero inoltrato, quando anche l’ultima resistenza del Bologna è ormai spezzata. napolipiu.com
Napoli, Conte spegne l’entusiasmo su Lukaku: la priorità è il recupero di un altro azzurro - del Napoli col Benfica Conte ha spiegato che Lukaku non verrà convocato per l'Udinese e che sua la speranza è riavere presto Lobotka per far rifiatare McTominay ... sport.virgilio.it
VIDEO #Conte sorpassa #Meloni su #Trump , #Salvini frena per le armi all’ #Ucraina . L’ UNESCO a tavola con l'Italia: la #cucinaitaliana patrimonio dell’umanità. #Ilva , i vescovi della #Puglia : «Occorrono scelte chiare». Sulla nostra #primapagina di oggi, #11 facebook
L'EDITORIALE - Antonio Petrazzuolo: "Conte frena Gasperini con un Napoli sontuoso e cinico che ridimensiona l'entusiasmo della Roma, Neres è l'emblema della corazzata azzurra" ift.tt/q4HgTcf x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.