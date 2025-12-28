Conte fatto fuori Napoli basita dopo l’annuncio | la Supercoppa non serve a niente

Dopo l’annuncio dell’addio di Antonio Conte, Napoli si interroga sul valore della recente vittoria in Supercoppa. Nonostante il trofeo, cresce il senso di insoddisfazione e di delusione tra i tifosi, che si aspettavano risultati differenti. La situazione evidenzia come, in ambito sportivo, un successo può essere interpretato in modi diversi, lasciando spazio a riflessioni sulle reali prospettive della squadra e sul suo percorso futuro.

Antonio Conte finisce nel mirino delle polemiche e a Napoli cresce la sensazione che qualcosa, nonostante un trofeo, non stia andando come ci si aspettava. Quando Antonio Conte è arrivato a Napoli, infatti, l’accoglienza è stata quella riservata ai grandi condottieri. L’uomo giusto al momento giusto, il tecnico capace di riportare ordine, fame e mentalità . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Conte fatto fuori, la scelta è stata fatta: annuncio improvviso

Leggi anche: Napoli-Milan: annuncio di Conte su Lukaku in conferenza! Poi il suo pensiero sulla Supercoppa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato; Conte: 'Ci si ricorda solo di chi vince le finali'; Allegri, la lite con Conte e «l'aggressione fuori controllo contro Oriali»: cosa è successo in Napoli-Milan; Siediti cog...ne, così Allegri a Oriali. Poi l'intervento di Conte: ecco cosa si sono detti.

NM LIVE – Cammaroto: "Napoli, settimana prossima dentro o fuori per Norton-Cuffy, Conte vuole subito un centrocampista" - EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tem ... napolimagazine.com