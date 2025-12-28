Conte fatto fuori Napoli basita dopo l’annuncio | la Supercoppa non serve a niente
Dopo l’annuncio dell’addio di Antonio Conte, Napoli si interroga sul valore della recente vittoria in Supercoppa. Nonostante il trofeo, cresce il senso di insoddisfazione e di delusione tra i tifosi, che si aspettavano risultati differenti. La situazione evidenzia come, in ambito sportivo, un successo può essere interpretato in modi diversi, lasciando spazio a riflessioni sulle reali prospettive della squadra e sul suo percorso futuro.
Antonio Conte finisce nel mirino delle polemiche e a Napoli cresce la sensazione che qualcosa, nonostante un trofeo, non stia andando come ci si aspettava. Quando Antonio Conte è arrivato a Napoli, infatti, l’accoglienza è stata quella riservata ai grandi condottieri. L’uomo giusto al momento giusto, il tecnico capace di riportare ordine, fame e mentalità . 🔗 Leggi su Sportface.it
