Consultivest in viaggio verso la tana del Livorno.

La Consultinvest Loreto Pesaro si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative dell’intero girone di andata. Nella 19ª ed ultima giornata di andata i pesaresi saranno di scena a Livorno oggi alle 18 contro la Pielle, formazione di vertice e tra le più accreditate del terzo campionato nazionale. Il Loreto arriva all’appuntamento rinvigorito dal successo interno nell’ultimo turno, contro un’altra squadra toscana, la Dany Quarrata, quest’ultima neo promossa come il Loreto Pesaro, una vittoria che ha restituito fiducia, energia e consapevolezza del proprio potenziale. Contro Livorno servirà però una prestazione di alto livello, fatta di intensità, attenzione e continuità per tutti i quaranta minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

