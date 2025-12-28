Consacrazione delle nostre famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth

Consacrare le nostre famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth significa affidare con sincerità il nostro cammino di fede e di amore. È un gesto di speranza e di riconoscenza, volto a rinforzare i legami familiari e a promuovere valori di rispetto e solidarietà. Con fiducia, chiediamo alla Santa Famiglia di Nazareth di guidarci e proteggerci, affinché possano crescere in noi sentimenti di bontà e di unità.

Affidiamoci con fiducia alla potente intercessione della Santa Famiglia di Nazareth, che possa risvegliare in noi i sentimenti più nobili, verso i nostri genitori, verso i nostri figli. Sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth, lasciamo che anche le nostre famiglie siano "istruite" dalla Parola di Dio che salva e spiega ogni cosa.

LETTURE SOLENNI DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH

CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA AL SACRO CUORE DI GESU' Sacro Cuore di Gesù, che hai manifestato a santa Margherita Maria il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, noi ti proclamiamo oggi Re e signore della nostra famiglia.

