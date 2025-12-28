Conosci la regola dei 12 giorni? I contadini ci prevedevano il futuro e ci crediamo ancora

La regola dei 12 giorni è un’antica tradizione contadina diffusa in Europa, secondo cui il clima dei primi dodici giorni di gennaio predice il tempo dei mesi successivi. Questa credenza, tramandata nel tempo, riflette un modo di interpretare i segnali naturali e meteorologici, offrendo un’anticipazione generale delle condizioni climatiche dell’anno. Pur essendo una pratica tradizionale, essa rappresenta un legame tra culture rurali e il ciclo delle stagioni.

C'è un'antica tradizione contadina, diffusa in tutta Europa, che dice che il clima dei primi dodici giorni di gennaio indichi come sarà il tempo nei dodici mesi dell'anno a venire. Il 1° gennaio rappresenta gennaio, il 2 febbraio, e così via. Queste sono le cosiddette "Calende". Anche se oggi abbiamo i satelliti e le app meteo super precise, finiamo col crederci. Ma al di là del meteo, questa tradizione nasconde un segreto psicologico potentissimo che riguarda il modo in cui programmiamo il nostro successo. Perché i nostri nonni ci credevano così tanto? Gli antropologi spiegano che l'essere umano ha un bisogno ancestrale di prevedere l'ignoto.

