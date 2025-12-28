Confesercenti | Acquisti natalizi i punti vendita fisici tornano al top
I punti vendita fisici tornano al centro delle preferenze, premiati negli ultimi giorni prima del Natale per il vantaggio dell’immediatezza dell’acquisto, oltre che per la qualità e la professionalità garantite dai negozi di vicinato. L’indagine di Confesercenti Modena ha coinvolto attività di diversi settori e tra le imprese il 64,5% dichiara vendite stabili o in aumento. Al primo posto, tra le preferenze di acquisti dei modenesi si conferma il settore alimentare: panettoni artigianali e pandori in testa alle le vendite, seguiti poi da prodotti tipici della tradizione come carne per bolliti, ripieno per tortellini e Parmigiano Reggiano, senza dimenticare un buon vino da accompagnamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
