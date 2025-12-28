di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Pisa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. KOOPMEINERS – «Può giocare da tutte le parti perchè porta il suo stile di gioco. Non è un calciatore che ha la palla sui piedi, che si gira in un attimo. Mette filtranti importanti, fa giocate col piede che ha. Abbassato ha fatto meglio ma eravamo un po’ stanchi in quel momento lì e ho messo Miretti ma non è demerito suo, così come Loca che era ammonito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti post Pisa Juve: «Per voi fino a due domeniche fa eravamo un po' falliti e ora siamo un po' campioni…Dentro la squadra c'è il desiderio di stare nella classifica che conta»

