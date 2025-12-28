di Marco Baridon Conferenza stampa Kalulu post Pisa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. CHE MOMENTO STAN VIVENDO – «Ci godiamo questa vittoria importante, a livello mentale ma questa forse di più. Siamo contenti e sapevamo sarebbe stata cruciale». COSA SI SON DETTI ALL’INTERVALLO – «Nel primo tempo ci siamo detti cose non belle. Rispetto alle altre era una partita diversa, loro erano chiusi. Ci siamo dati una svegliata e così vai in avanti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Kalulu post Pisa Juve: «All’intervallo ci siamo dati una svegliata. Vittoria che ci dà una consapevolezza in più»

