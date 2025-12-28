Conferenza stampa Italiano dopo Bologna Sassuolo | Risultati? Mix tra assenze e livello delle prestazioni Manca concretezza Abbiamo concesso al Sassuolo Ravaglia è stato bravo
Nella conferenza stampa dopo Bologna-Sassuolo, l’allenatore Italiano ha commentato il pareggio 1-1, evidenziando un andamento influenzato da assenze e livello delle prestazioni. Ha sottolineato la mancanza di concretezza e riconosciuto il merito del Sassuolo e di Ravaglia, che si è distinto con alcune parate decisive. Un’analisi sobria e obiettiva, che riflette le difficoltà e le potenzialità della squadra in questa fase.
Conferenza stampa Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato in sala stampa il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. Le sue parole Al termine dell’1-1 maturato allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo, gara valida per la 17ª giornata della Serie A 202526 e decisa dai gol di Fabbian e Muharemovic, il tecnico rossoblù Vincenzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conferenza stampa | Italiano dopo Bologna-Sassuolo 28/12/2025
