Conferenza stampa Italiano dopo Bologna Sassuolo | Risultati? Mix tra assenze e livello delle prestazioni Manca concretezza Abbiamo concesso al Sassuolo Ravaglia è stato bravo

Nella conferenza stampa dopo Bologna-Sassuolo, l’allenatore Italiano ha commentato il pareggio 1-1, evidenziando un andamento influenzato da assenze e livello delle prestazioni. Ha sottolineato la mancanza di concretezza e riconosciuto il merito del Sassuolo e di Ravaglia, che si è distinto con alcune parate decisive. Un’analisi sobria e obiettiva, che riflette le difficoltà e le potenzialità della squadra in questa fase.

Conferenza stampa | Italiano dopo Bologna-Sassuolo 28/12/2025

